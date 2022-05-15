Son dakika... Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu - Haberler

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Son dakika... Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

AA - Güncel
Son dakika... Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 Mayıs'ta kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 Mayıs'ta kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Hacıalanı Mahallesi'nde hayvanları otlatan bir çoban, ormanlık alanda ceset görerek durumu ilgililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin 3 Mayıs'ta kaybolan Mahmut Saat'e ait olduğunu belirledi.

Saat'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Saat'in, 3 Mayıs'ta eve gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

AA / Güncel

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