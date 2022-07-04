Son dakika... Mersin'de kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Haberler

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Son dakika... Mersin'de kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu

AA - Serkan Avci - Güncel
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Son dakika... Mersin'de kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçede yaşayan Zülfi Kırdağ, ağılındaki 3 hayvanın kaybolduğu şikayetiyle jandarmaya başvurdu.

Bölgeye giden ekipler, kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Kırsal alanda arama yapan jandarma, 3 koyunu bularak sahibine teslim etti.

AA / Serkan Avci - Güncel

Çamlıyayla Jandarma Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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