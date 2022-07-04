Son dakika... Mersin'de kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. İlçede yaşayan Zülfi Kırdağ, ağılındaki 3 hayvanın kaybolduğu şikayetiyle jandarmaya başvurdu. Bölgeye giden ekipler, kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Kırsal alanda arama yapan jandarma, 3 koyunu bularak sahibine teslim etti. AA / Serkan Avci - Güncel Çamlıyayla Jandarma Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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