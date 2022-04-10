Son Dakika | Mersin'de "kavga ihbarına" giden polislere sürpriz kutlama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Mersin'de "kavga ihbarına" giden polislere sürpriz kutlama

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Mersin'de 'kavga ihbarına' giden polislere sürpriz kutlama

Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, pasta sürpriziyle karşılaştı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, pasta sürpriziyle karşılaştı.

Tarsus Spor Salonunda kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Spor salonuna ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

İdeal Basketbol Akademisi teknik heyeti, oyuncuları ve sporcuların aileleri tarafından karşılanan ekiplere, pasta sürprizi yapıldı.

Polisler ve sporcular, üzerinde "Polis gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız" yazılı notun bulunduğu pastayı birlikte kesti.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Mersin, Polis, kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title