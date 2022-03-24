MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MERSİN'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda terör örgütü içinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüpheli tespit edildi. Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.A., M.Y., M.O., A.B., İ.Y.H., M.O., A.M., B.S., M.E., A.F., A.S., N.A.T. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari M.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI

MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI

MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU, 13 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title