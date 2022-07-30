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Son Dakika | Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü

Son Dakika | Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçe Mahallesi'nde bir apartmanın 7'nci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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