Son Dakika | Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bahçe Mahallesi'nde bir apartmanın 7'nci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Güncel AA / Selahattin Özbozkurt İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.