10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı Güncel Haberler Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi. Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ileri sürülen 10 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle farklı ilçelerdeki 9 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında sokaklarda geniş güvenlik önlemi alındı. Polisin ikametlerdeki aramaları devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Sezgin Pancar Operasyon Mersin Güncel Haberler

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