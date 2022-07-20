Son dakika: Mersin Başsavcılığından hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Mersin Başsavcılığından hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Sezgin Pancar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Mersin Başsavcılığından hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin silahlı eyleminin, sağlık çalışanlarına yönelik olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin silahlı eyleminin, sağlık çalışanlarına yönelik olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden M.İ'nin yakınlarının, sağlık çalışanlarına saldırı eyleminde bulunduğuna yönelik haberler yapıldığı kaydedildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Vefat eden M.İ'nin oğlu O.İ, annesinin vefatından dolayı üzüntünün etkisiyle intihara kalkışmış ancak kolluk görevlilerince olaya hemen müdahale edilerek şahsın intihar girişimi engellenmiştir. Olay esnasında sağlık çalışanına yönelik saldırı eylemine ilişkin haberler gerçek dışı olup, vatandaşlardan kimse zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisine de yer verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören M.İ'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle yakınları taşkınlık çıkarmış, vefat eden kadının oğlu O.İ, olaya müdahale eden bir polisin silahını alarak kendisine zarar vermeye çalışmıştı. Polis ekiplerince engellenerek elindeki silah alınan O.İ, gözaltına alınmıştı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Krizi Mersin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title