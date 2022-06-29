Son dakika: Melilla'daki göçmen katliamından yaralı kurtulan Sudanlı İsmail'in yarım kalan umut yolculuğu - Haberler

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Son dakika: Melilla'daki göçmen katliamından yaralı kurtulan Sudanlı İsmail'in yarım kalan umut yolculuğu

AA - Hamza Taki - Güncel
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Son dakika: Melilla'daki göçmen katliamından yaralı kurtulan Sudanlı İsmail'in yarım kalan umut yolculuğu

Son dakika haber... Fas-İspanya sınırında 24 Haziran'da çok sayıda göçmenin hayatını kaybettiği olayda plastik mermiyle ayağından ve karnından vurulan Sudanlı düzensiz göçmen Muhammed İsmail'in umut yolculuğu Melilla sınırında yarım kaldı.

Fas- İspanya sınırında 24 Haziran'da çok sayıda göçmenin hayatını kaybettiği olayda plastik mermiyle ayağından ve karnından vurulan Sudanlı düzensiz göçmen Muhammed İsmail'in umut yolculuğu Melilla sınırında yarım kaldı.

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etti.

Fas hükumeti, söz konusu olayda 23 göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Sudanlı göçmen İsmail, iş bulma umuduyla ülkesinden başlayıp Melilla sınırına kadar uzanan yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

AA / Hamza Taki - Güncel

Muhammed İsmail İspanya Fas Güncel Haberler Son Dakika

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