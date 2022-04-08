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Son dakika! Meksika'daki trafik kazasında 65 kişi yaralandı

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Son dakika! Meksika'daki trafik kazasında 65 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Meksika'da toplu taşıma otobüsünün metrobüsle çarpışması sonucu 5'i ağır 65 yolcu yaralandı.

Meksika'da toplu taşıma otobüsünün metrobüsle çarpışması sonucu 5'i ağır 65 yolcu yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun Reforma Caddesinde aşırı hız yapan toplu taşıma otobüsü metrobüse arkadan çarptı.

Kazada, 5'i ağır 65 yolcu yaralandı. Yaralanan kişiler bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma (SGIRPC), kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Meksiko, Sonora, Güncel, Haberler

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