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Son Dakika | Maskot ayılarıyla köpeğin kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderasının maskotu haline gelen boz ayıların köpekle mücadelesi kameralara yansıdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderasının maskotu haline gelen boz ayıların köpekle mücadelesi kameralara yansıdı.

Doğal güzelliğiyle bölge halkının yanı sıra turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Nemrut Kalderası, çevrede bulunan 3 maskot yavru ayı ile dikkat çekiyor. Nemrut Kalderası ve çevresinde yöre halkının maskotu haline gelen yavru boz ayılar, doğal yaşamında farklı hayvanlar ile karşı karşıya kalıyor. Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük kalderasında doğa belgeseli çekmek için 2 bin 250 rakımlı bölgeye çıkan Bitlis Eren Üniversitesinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ve ekip arkadaşları, gece ortaya çıkan ve yiyecek arayan ayılar ile köpeğin kavgasını görüntüledi. Bölgede kamp kuran ve piknik yapan insanların bıraktığı artık yiyecekleri bulmak için gece ortaya çıkan 3 yavru boz ayıyı görüntüleyen Önen ve ekip arkadaşları, ilk defa köpekle ayıların kavgasına tanıklık etti. Saniye saniye kameralara yansıyan kavgayı görüntüleyen Önen ve arkadaşları, çevrede bulunan köpeğin uzun süre ayılarla kavga etmesini şaşkınlıkla izledi.

Belgesel çekimlerinde ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaştıklarını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, "Çok uzun zamandır Nemrut'taki tabiatı gözlemleyip, gözlemlerimizi kayıt altına almaktayız. Geçenlerde belgesel çekimlerimiz sırasında çok ilginç bir kareyle karşılaştık. Sahibi tarafından terk edilmiş bir köpeğin ayılarla imtihanına tanık olduk. Tabi bu yaşam alanı köpekler için uygun değil. Burada tilkiler, kurtlar ve domuzlar var. Muhtemelen bu köpek buradaki ayılarla belli bir mücadele sonrasında ya yenik düşüp öldürülecektir ya da kendisi buraları terk edip en yakın yerleşim alanına yol alacaktır" diye konuştu.

(Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Tatvan Nemrut Güncel Haberler Son Dakika

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