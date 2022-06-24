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Son Dakika | Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla "Kadro" tespit etti

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son Dakika | Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla 'Kadro' tespit etti

Son dakika haberler: Marmaris ilçesindeki orman yangınının başladığı alanı hassas burnuyla Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olan "Kadro"nun bulduğu bildirildi.

Marmaris ilçesindeki orman yangınının başladığı alanı hassas burnuyla Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olan "Kadro"nun bulduğu bildirildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sularında çıkan yangının başlangıç noktasını bulmak için Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Araştırma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği "Kadro" Marmaris'e getirildi.

Kadro, hassas burnu ile inceleme yaptığı bir alanda tepki verdi. Kadro'nun tepki vermesi üzere alanda inceleme yapan ekipler, şüpheli S.A'nın kimliğini sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden tespit etti.

Şüpheli tutuklanmıştı

Marmaris'teki orman yangının başlamasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. S.A, ifadesinde yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle ormanlık alanda 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkardığını itiraf etmişti.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Marmaris Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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