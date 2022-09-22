Son Dakika | Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Yalancıboğaz Adaağzı mevkisindeki bulgular üzerine gözaltına alınan 85 yaşındaki M.Y'nin Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri M.Y'ye ait olduğu tespit edilen arı kovanlarının önünde köz olduğunu belirlemişti. Bunun üzerine ormana bitişik alandaki bir kısmı da yangından etkilenen arı kovanlarının sahibi gözaltına alınmıştı. Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangını sabah saatlerinde tekrar başlayan havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Jandarma Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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