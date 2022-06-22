Son dakika: Marmaris'teki orman yangınına 1489 kamu çalışanı müdahale ediyor Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini bildirdi. Kirişci, Marmaris'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin (OGM), Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 20.02'de başlayan yangına 8 dakikada müdahale ettiğini belirtti. Yangına 688'i OGM personeli olmak üzere 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini aktaran Kirişci, müdahalede, 172'si arazöz olmak üzere 362 araç, 17'si OGM'ye ait 39 iş makinasının görev yaptığını ifade etti. Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Enes Duran - Güncel Bekir Pakdemirli Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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