Son Dakika | Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (9)

YANGINLA İLGİLİ BRİFİNG VERİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili AFAD yetkililerinden Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldı. Toplantıda brifing verenlerden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Meteorolojik veriler bizim düşündüğümüzden daha iyi sonuç verdi. Yangının ilerleme istikametlerinin tamamı tutuldu. Ekiplerimiz sahada soğutma çalışması yapıyor. Bu gece aksilik olmazsa sabaha iyi bir sonuç alacağız" dedi.

Brifing sonrası açıklama yapan Bakan Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanımız bölgeden ayrıldıktan sonra, biz iki kere yangın mahallinde inceleme yaptık. Olumsuz bir durum gözlemlemedik. Sabah, gelinen son durumu paylaşacağız. Olumsuz hiçbir durum yok. Yangın 4 bin 500 hektarlık bir alanda etkili ama içerisinde yanmamış alan vardı. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlandı. Geçen sene çıkan yangınlarda Muğla'da 50 bin 500 hektar alan yanmıştı. Yanan sahalarda yeniden gençleştirme çalışması yapıldı" diye konuştu.

Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla),