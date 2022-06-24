Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (7) - Haberler

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Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (7)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (7)

Son dakika haberleri: BODER BAŞKANI AĞLADI, BAKAN KİRİŞCİ TESELLİ ETTİMarmaris'te 4 gün önce başlayan orman yangınına havadan ve karadan aralıksız müdahale sürüyor.

BODER BAŞKANI AĞLADI, BAKAN KİRİŞCİ TESELLİ ETTİ

Marmaris'te 4 gün önce başlayan orman yangınına havadan ve karadan aralıksız müdahale sürüyor. Bu arada yangın kriz merkezindeki Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile söndürme çalışmalarına gönüllü destek veren Bodrum Otelciler Birliği Başkanı (BODER) Ömer Faruk Dengiz bir araya geldi. Yangın ile ilgili son durumu değerlendiren ikili arasında duygusal anlar da yaşandı. Dengiz'in ağladığı görülürken, Bakan Kirişci de kendisine sarılarak teselli etti. Daha sonra Bakan Kirişci, Dengiz ve beraberindeki gönüllülere çay ikram etti.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MARMARİS(Muğla),


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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