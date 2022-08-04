Son Dakika | Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3)
Bir son dakika haberine göre TURİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUMuğla'nın Marmaris ilçesinde, sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpışması sonucu hayatını kaybeden İngiliz turistin, Anna Capuano (45) olduğu belirlendi.
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TURİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpışması sonucu hayatını kaybeden İngiliz turistin, Anna Capuano (45) olduğu belirlendi.Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel