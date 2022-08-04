Son Dakika | Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3) Bir son dakika haberine göre TURİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUMuğla'nın Marmaris ilçesinde, sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpışması sonucu hayatını kaybeden İngiliz turistin, Anna Capuano (45) olduğu belirlendi. TURİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpışması sonucu hayatını kaybeden İngiliz turistin, Anna Capuano (45) olduğu belirlendi.Cavit AKGÜN/ MUĞLA, Güncel Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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