MARMARİS'TE ORMAN YANGINI (4)

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ 30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Marmaris'in Bördübet bölgesinde dün saat 20.00'de kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangın 5 saati aşkın süredir devam ederken, alevler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi. Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA'nın da katıldığı, 12 takviye TOMA'nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.

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SABOTAJ İHTİMALİ

Ekiplerin söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, ilk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü.

HABER: Fırat AKAY- Cavit AKGÜN- Umutcan ÖREN/ MARMARİS (Muğla)- ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel