Son Dakika | Mariupol şehrinde bombalanan tiyatro binası
AA - Güncel
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Son dakika haberleri: Kullanılamaz hale gelmiş tiyatro binası MARIUPOL Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sivillerin sığınak olarak kullandığı bir tiyatro binasının bombaladığı bildirildi.
Kullanılamaz hale gelmiş tiyatro binası MARIUPOL Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sivillerin sığınak olarak kullandığı bir tiyatro binasının bombaladığı bildirildi.