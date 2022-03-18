Son Dakika | Mariupol şehrinde bombalanan tiyatro binası - Haberler

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Son Dakika | Mariupol şehrinde bombalanan tiyatro binası

AA - Güncel
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Son dakika haberleri: Kullanılamaz hale gelmiş tiyatro binası MARIUPOL Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sivillerin sığınak olarak kullandığı bir tiyatro binasının bombaladığı bildirildi.

Kullanılamaz hale gelmiş tiyatro binası MARIUPOL Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sivillerin sığınak olarak kullandığı bir tiyatro binasının bombaladığı bildirildi.

Son Dakika | Mariupol şehrinde bombalanan tiyatro binası

Son Dakika | Mariupol şehrinde bombalanan tiyatro binası

AA / Güncel

Mariupol, Ukrayna, Tiyatro, Rusya, Güncel, Haberler

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