Son dakika... Manisa'daki orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü
Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Son dakika haberler... MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönümlük orman alanı zarar gördü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Yuntdağı'na bağlı Osmancalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, ihbar üzerine bölgeye 8 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 1 dönümlük orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel