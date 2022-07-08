Son Dakika | Manisa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İzmir- Ankara kara yolu Alparslan Arslan Türkeş Kavşağı'nda A.B. yönetimindeki 07 EHS 82 plakalı hafif ticari araç, E.H. idaresindeki 07 DSE 474 plakalı otomobil ile B.A'nın kullandığı 06 CBH 764 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada 06 CBH 764 plakalı otomobildeki yolcular Yılmaz Atak (82) ile Fatma Atak (75) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Kamil Tekmen - Güncel Alparslan Arslan Turgutlu Ankara Manisa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Manisa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.