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Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanisa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda H.K. (33), A.E. (45) ve A.P. (32) gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ve 110 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Şehzadeler Jandarma Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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