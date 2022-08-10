Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanisa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda H.K. (33), A.E. (45) ve A.P. (32) gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ve 110 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Serkan Özcan Şehzadeler Jandarma Manisa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.