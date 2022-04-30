Son dakika! Manisa'da uyuşturucu çıkan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Muradiye Mahallesi tren garı önünde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 17 gram metamfetamin bulundu.
Sürücü Ö.A (31) ve H.F (40) gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Güncel