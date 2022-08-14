Son Dakika | Manisa'da trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde trenin çarptığı 23 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde trenin çarptığı 23 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Atatürk Mahallesi Manisa Muradiye yolunda sinyalizasyon bulunan hemzemin geçidin yaklaşık 300 metre uzaklığında tren raylarının üzerinden karşıya geçmeye çalışan Nihat Oğuz'a (23), İzmir- Balıkesir seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazanın ardından treni durduran makinist yerde bir kişinin yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oğuz'un cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Makinist işlemleri için emniyete götürüldü. Güncel AA / Serkan Özcan Balıkesir Yunusemre Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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