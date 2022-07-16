Son Dakika | Manisa'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Manisa'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü (2)

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Manisa'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü (2)

Son dakika haberlerine göre 10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜManisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına takviye olarak 2 arazöz daha gönderildi.

10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına takviye olarak 2 arazöz daha gönderildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm orman zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title