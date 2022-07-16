Son Dakika | Manisa'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü (2) Son dakika haberlerine göre 10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜManisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına takviye olarak 2 arazöz daha gönderildi. 10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına takviye olarak 2 arazöz daha gönderildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm orman zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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