Son Dakika | Manisa'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü (2)
Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Son dakika haberlerine göre 10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜManisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına takviye olarak 2 arazöz daha gönderildi.
10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına takviye olarak 2 arazöz daha gönderildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm orman zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel