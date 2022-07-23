Son Dakika | Manisa'da motosikletinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Manisa'da motosikletinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Manisa'da motosikletinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletinde uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletinde uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İbrahim Çelebi Mahallesi Erler Caddesi'nde plaka harfleri bantla kapatılmış bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette yapılan aramada direksiyon bölümüne gizlenmiş sigara paketinin içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü Ç.A. (24) gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title