Son Dakika | Manisa'da motosikletinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletinde uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletinde uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İbrahim Çelebi Mahallesi Erler Caddesi'nde plaka harfleri bantla kapatılmış bir motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada direksiyon bölümüne gizlenmiş sigara paketinin içinde uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü Ç.A. (24) gözaltına alındı. AA / Serkan Özcan - Güncel Trafik Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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