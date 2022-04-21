Son dakika: Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli kaçtı - Haberler

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Son dakika: Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli kaçtı

AA - Nurullah Kalay - Güncel
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Son dakika: Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli kaçtı

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Başlıoğlu Mahallesi'nde aralarında tarla sulama meselesi nedeniyle husumet bulunan ve aynı bölgede küçükbaş hayvan sürüsü güden A.D. (55) ile amcasının oğlu Ramazan D. (55) arasında Devler mevkisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, Ramazan D'yi av tüfeğiyle öldürdü.

A.D, olay yerinden suç aleti ile kaçtı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

Salihli, Manisa, Güncel, Haberler

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