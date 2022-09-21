Son dakika haber | İşyeri bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Halil Erdoğan Caddesi'ndeki iş yerinin bahçesindeki atık dondurma dolapları yandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan İtfaiye Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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