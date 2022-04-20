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Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Hacıveliler Mahallesi'nde ikamet eden S.E. (80) evde olmadığı sırada elektrikli sobadan yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yanan ev söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan ziynet eşyaları, jandarma ekiplerince S.E'ye teslim edildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Gölmarmara, Jandarma, İtfaiye, Manisa, Güncel, Haberler

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