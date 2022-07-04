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Son Dakika | Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın, söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Mithat Abakan - Güncel
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Son Dakika | Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın, söndürüldü

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan 1700 civarındaki turist tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Örenşehir Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin teknik servisinde saat 05.00 sıralarında trafodan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, plastik kablolar tutuştu, yükselen dumanlar otelin içine doldu. Yangın alarmının devreye girmesi ve personelin yardımı ile otelde konaklayan 1700 civarındaki yerli ve yabancı turist, tahliye edildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbarla otele Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otel çalışanları ile itfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi Alanya'da hastaneye sevk edildi, 2 turiste de oksijen takviyesi yapıldı. Yangın nedeniyle otelin hemen önünden geçen D-400 kara yolunda ulaşım jandarma ekiplerince tek şeride indirilerek sağlandı.

Bu arada dışarı çıkartılan turistler, otelin bahçesinde ve sahilde toplandı. Otel çalışanları, turistlere yiyecek ve içecek ikram etti. Bazı turistlerin yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığı görüldü. Yangını haber alan tur şirketleri, başka otellere gitmek isteyen turistler için otele rehber ve servis ekipleri gönderdi.


Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel

Örenşehir Manavgat turist Güncel Haberler Son Dakika

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