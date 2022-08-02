Son Dakika | MANAVGAT IRMAĞI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinden geçen ırmakta toplu balık ölümleri yaşandı. ANTALYA'nın Manavgat ilçesinden geçen ırmakta toplu balık ölümleri yaşandı. Manavgat Irmağı'nın Boğam mevkiinde sabah erken saatlerde oltayla balık tutmak için giden vatandaşlar, ırmağın yüzeyinde ölmüş onlarca balıkla karşılaştı. Gördüklerini cep telefonlarıyla kayıt altına alan vatandaşlar, ölü balıkları bir sepetle toplayarak kenara çıkardı. Irmakta son birkaç gündür bu olayın tekrarladığını belirten vatandaşlar, her sabah buraya geldiklerinde aynı manzarayla karşılaştıklarını belirtti. Vatandaşlar, ırmakta balık ölümlerinin önüne geçilmesini ve sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Manavgat Güncel Haberler Son Dakika

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