Son Dakika | MALTEPE EMNİYETİ DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜNDE POLİS PSİKOLOGLARI KUTLADI

MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli psikologların 10 Mayıs Dünya Psikologlar günü kutlandı. İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu görevli psikologlarla sohbet ederek kendilerine çiçek verdi.

Dünya Psikologlar Günü'nde; Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde görevli psikolog Fatih Bayer ve Aile İçi Şiddet Büro'da görev yapan Hilal Meydan'la bir araya geldi. Kesikoğlu, psikolog Hilal Meydan ve Fatih Bayer'in Dünya Psikologlar gününü kutlayarak sohbet etti ve kendilerine çiçek verdi.

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan ve 9 yaşında geçirdiği kaza sonrası görme yetisini kaybeden Psikolog Fatih Bayer, 2 yıldır Çocuk Büro Amirliği'nde görev yapıyor. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olan Hilal Meydan ise 5 aydır Aile İçi Şiddet Bürosunda görev yapıyor.

18 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIMIZIN MAĞDUR HAKLARINI ALARAK İFADELERİNİ ALIYORUZ

Psikolog Fatih Bayer, 26 yaşındayım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde psikolog olarak çalışıyorum. Şu anda Maltepe Çocuk Büro Amirliği'nde görev yapmaktayım. Son 1 yıldır emniyette çalışıyorum. Öncesinde Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yaptım 7 yıl. Emniyette ilk olarak İstanbul Çocuk Büro'da çalıştım. Sonrasında 7-8 aylık bir eğitim büro süreci oldu. Şu anda da Maltepe Çocuk bürodayım son dört aydır. İstanbul Çocuk Büro'da ve Maltepe'deki görevim aynı. 18 yaş altındaki çocuklarımızın mağdur haklarını alarak ifadelerini alıyoruz. Çocuklarımızın bu sayede bize kendilerini daha iyi anlatmalarını sağlıyoruz. Çünkü bu eğitimde olmayan, direkt polis arkadaşlarımıza da karşı kendini rahat hissedemeyebiliyorlar o zaman. Bunun önüne geçebilmek için alınan böyle bir karar doğrultusunda biz de bu göreve atandık ve bu işi yapıyoruz. Amaçlarımız mağdur hakları mağduriyete uğramış çocuklarımıza yardımcı olarak kendilerini daha rahat anlatabilmelerini sağlamak. Tabii bu güzel bir gün. İnsanların bir şekilde böyle anılması ve insanları arayıp bunu kutlaması bizim için tabii ki değerli. Güzel mesajlar alıyoruz, telefonlar alıyoruz bugün. Sayın müdürümüz de sağ olsun yoğun programına rağmen bizi davet edip şereflendirdi. Kendisiyle sohbet etme fırsatı bulduk. Gayet mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum kendisine dedi.

BU DEZAVANTAJI SES TONUYLA AVANTAJ HALİNE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Konuşmasına devam eden Bayer, Tabii artık günümüzde görme engelliler hayatın birçok noktasında aktif olarak bulunuyorlar. Psikologluk branşı da aslında bunların en temel, önde gelen branşlarından biri. Çok fazla psikolog, çok fazla rehber öğretmen var. İnsanların açıkçası konuşmalarından bile, ses dokularından bile ben anlayabiliyorum içinde bulundukları durumu. ya da yalan mı söylüyorlar, dürüstler mi, kendilerini nasıl hissediyorlar. Zaman içerisinde psikoloji eğitimi almadan önce de bu konuda biz kendimizi geliştirdik. Çünkü bizim için sadece ses var. Bir çok insanın mimikleriyle ya da farklı yüz hareketleriyle, el kol hareketleriyle anlatmaya çalıştığı şeyleri üstelik biz sesten çıkartıyoruz. Bu tabii ki süre içerisinde bizim için çok büyük bir avantaj haline gelişiyor. Çünkü kendini sözleriyle ifade edemeyen çekinen çocuklarımızın işte o anki söyleyiş tarzından bile o konuyu biraz daha değinmemiz gerektiğini biraz daha orayı açmamız gerektiğini öğrenebiliyoruz. Yani normalde mesela onu hissetmeseniz direkt o konuyu kapatma durumunuzda çocuk kendini belki ifade edemeyebilir. Ama biz işte buraya 'biraz daha konuşalım mı, bu konu hakkında biraz daha bahsetmek istiyorum ya da sen konuşmak istiyor musun, şeklinde çocuğa yaklaştığımızda bu çekindiği konu noktasında bize kendini açabiliyor. O yüzden böyle bir avantajımız var. Yani bu amacımız bu dezavantajımızı bir şekilde karşımızdakinin yüzünü göremeden tabii anlama durumumuz olmadığı için bu dezavantajı ses tonuyla avantaj haline çevirmeye çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla bunu iyi yaptığımı düşünüyorum kendi adıma. diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel