Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler

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Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul Maltepe'de 8 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de 8 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi Cansev Sokak'taki 8 katlı bir binanın dördüncü katındaki dairede, elektrik kontağından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kadına ambulansta müdahale edildi.

Polis ekipleri, ambulansa götürüldükleri sırada kar yağışı nedeniyle kadınlara şemsiye tuttu.

Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Maltepe'de 8 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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