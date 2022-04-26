Son dakika! Mali'de EYP'ye çarpan araçtaki 5 asker öldü

Mali'de devriye gezen askeri aracın el yapımı patlayıcıya (EYP) çarpması sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.

Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Mopti bölgesindeki Parou Köprüsü civarında devriye gezen askeri aracın EYP'ye çarptığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 5 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Mali'de 24 Nisan'da düzenlenen 3 ayrı terör saldırısında da 6 asker yaşamını yitirmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.