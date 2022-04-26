Son dakika! Mali'de EYP'ye çarpan araçtaki 5 asker öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Mali'de EYP'ye çarpan araçtaki 5 asker öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Mali'de EYP'ye çarpan araçtaki 5 asker öldü

Son dakika habere göre Mali'de devriye gezen askeri aracın el yapımı patlayıcıya (EYP) çarpması sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.

Mali'de devriye gezen askeri aracın el yapımı patlayıcıya (EYP) çarpması sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.

Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Mopti bölgesindeki Parou Köprüsü civarında devriye gezen askeri aracın EYP'ye çarptığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 5 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Mali'de 24 Nisan'da düzenlenen 3 ayrı terör saldırısında da 6 asker yaşamını yitirmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Terör, Asker, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title