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Son Dakika | Malatya'da silahlı tehdit iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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Son Dakika | Malatya'da silahlı tehdit iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Malatya'da bir kişiyi silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da bir kişiyi silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos'ta İsmetiye Mahallesi'nde K.A'yı silahla tehdit eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.B, M.A. ve B.A'yı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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