Son Dakika | Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler... Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ruhsatsız 1 tabanca, 71 fişek, 200 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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