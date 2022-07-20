Son Dakika | Malatya'da kablo ve demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Malatya'da hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesindeki bir fabrikadan inşaat demiri ile enerji nakil kabloları çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheliler Ü.K, O.K, C.Ö, ve H.Ş, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan Ü.K, tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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