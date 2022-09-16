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Son dakika haber! KOCAELİ'DE MADENİ YAĞ FABRİKASINDA YANGIN

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Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir madeni yağ fabrikasının atık yağ kısmında yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir madeni yağ fabrikasının atık yağ kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Başiskele Yaylacık Mahallesi Metin Sokak üzerindeki bir madeni yağ fabrikasında gece geç saatlerde yangın çıktı. Fabrikanın atık yağ bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Fabrikada mesai olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında fabrikada hasar oluştu. İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başiskele İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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