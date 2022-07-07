Son Dakika | Lüleburgaz'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Anıl Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Apartmanın çatısında hasar meydana geldi. AA / Çınar Türkmen - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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