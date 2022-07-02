Son Dakika | Lübnan'ın Trablusşam kentinde karakola saldıran bir kişi öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Lübnan'ın Trablusşam kentinde karakola saldıran bir kişi öldürüldü

AA - İdiris Okuduci - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Lübnan'ın Trablusşam kentinde karakola saldıran bir kişi öldürüldü

Son dakika gündem haberi... Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde karakola bıçakla girmeye çalışan saldırganın öldürüldüğü, olayda 1 askerin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde karakola bıçakla girmeye çalışan saldırganın öldürüldüğü, olayda 1 askerin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Trablusşam kırsalında bir askeri karakola saldırı girişimi oldu.

Açıklamada, elinde bıçak bulunan bir saldırganın karakolun içine girmek istediği ve nöbet tutan askeri bıçakladığı kaydedildi.

Askerlerin açtığı ateş sonucu saldırganın olay yerine hayatını kaybettiği, bıçakla yaralanan askerin de tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada saldırganın Lübnan vatandaşı olduğu belirtilirken, saldırının terörle bağlantısı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

Twitter Lübnan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title