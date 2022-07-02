Son Dakika | Lübnan'ın Trablusşam kentinde karakola saldıran bir kişi öldürüldü Son dakika gündem haberi... Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde karakola bıçakla girmeye çalışan saldırganın öldürüldüğü, olayda 1 askerin de yaralandığı bildirildi. Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde karakola bıçakla girmeye çalışan saldırganın öldürüldüğü, olayda 1 askerin de yaralandığı bildirildi. Lübnan ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Trablusşam kırsalında bir askeri karakola saldırı girişimi oldu. Açıklamada, elinde bıçak bulunan bir saldırganın karakolun içine girmek istediği ve nöbet tutan askeri bıçakladığı kaydedildi. Askerlerin açtığı ateş sonucu saldırganın olay yerine hayatını kaybettiği, bıçakla yaralanan askerin de tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada saldırganın Lübnan vatandaşı olduğu belirtilirken, saldırının terörle bağlantısı olup olmadığına dair bilgi verilmedi. AA / İdiris Okuduci - Güncel Twitter Lübnan Güncel Haberler Son Dakika

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