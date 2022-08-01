Son Dakika | Libya'da yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 7 kişi öldü
Son dakika haberine göre Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bozulan tankerden yakıt aktarımı yapıldığı sırada yangın çıktı.
Olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını aktaran kaynaklar, yangının etkisi nedeniyle henüz kimlik tespitinin yapılamadığını kaydetti.
Yangının nedenine dair ayrıntılı bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti'nden de henüz açıklama yapılmadı.
AA / Hacer Başer - Güncel