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Son Dakika | Libya'da yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 7 kişi öldü

Son Dakika | Libya'da yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 7 kişi öldü

Son dakika haberine göre Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bozulan tankerden yakıt aktarımı yapıldığı sırada yangın çıktı.

Olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını aktaran kaynaklar, yangının etkisi nedeniyle henüz kimlik tespitinin yapılamadığını kaydetti.

Yangının nedenine dair ayrıntılı bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti'nden de henüz açıklama yapılmadı.

AA / Hacer Başer - Güncel

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