Son dakika! Libya'da askeri kampta mühimmat patladı: 6 yaralı - Haberler

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Son dakika! Libya'da askeri kampta mühimmat patladı: 6 yaralı

AA - Ferdi Bayat - Güncel
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Son dakika! Libya'da askeri kampta mühimmat patladı: 6 yaralı

Son dakika haber... Libya'nın başkenti Trablus'ta 444. Tugaya ait bir askeri kampta eski mühimmatların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 6 asker yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta 444. Tugaya ait bir askeri kampta eski mühimmatların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 6 asker yaralandı.

Trablus merkezli "February" televizyonunun haberine göre, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde yer alan askeri kampta patlama meydana geldi.

Patlamanın, mühimmatların temizlenmesi sırasında yaşandığı ve ilk belirlemelere göre en az 6 askerin yaralandığı aktarıldı.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a yönelik saldırılarından kalan patlayıcıları temizleme ve imha çalışmalarına uzun süredir devam ediyor.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

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