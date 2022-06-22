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Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey askeri yetkililerle toplantı düzenledi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey askeri yetkililerle toplantı düzenledi

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkesinin ulusal savunma politikalarını görüşmek amacıyla askeri toplantı düzenlediği bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkesinin ulusal savunma politikalarını görüşmek amacıyla askeri toplantı düzenlediği bildirildi.

Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, Kim'in, ulusal savunma çalışmalarının ve askeri kapasitenin artırılmasına yönelik "önemli ve kritik görevlerin" onaylanması üzerine üst düzey askeri yetkililer ile bir araya geldiği belirtildi.

Kim'in başkanlık ettiği toplantıda, ABD'ye ve Güney Kore'ye yönelik herhangi bir plan ya da ifade yer almadığı kaydedildi.

Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

10 Haziran'da, ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanırken, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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