Son dakika: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA - Muharrem Cin - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Y.A. ve F.S'yi takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 48 bin 200 lirayı ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.A. ve F.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Muharrem Cin - Güncel