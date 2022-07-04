Son Dakika | Kütahya'da motosikletle iş makinesi çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde motosikletle iş makinesinin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kütahya'nın Simav ilçesinde motosikletle iş makinesinin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Akif Akpınar (22) yönetimindeki 43 KG 415 plakalı motosiklet, Demirciköy beldesindeki inşaatta çalışan H.G'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Motosiklette bulunan yaralı Mehmet Aldemir (21), ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi operatörü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AA / Muharrem Cin - Güncel Motosiklet Jandarma Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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