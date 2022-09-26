Son Dakika | Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köpenez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçak sevk edildi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yangının yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındığını söyledi. Soğutma çalışmaların sürdüğünü belirten Dündar, "Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektar çamlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinde ekiplerimizin soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Muharrem Cin Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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