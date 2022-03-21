Son dakika: KUŞADASI'NDA HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Değirmendere Mahallesi'ndeki Kuşadası Sanayi Sitesi'nde kullanılmış beyaz eşyaların depolandığı hurdalıkta bugün saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, hurdalıktaki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede yayıldı. Hurdalıktan yükselen dumanlar ilçenin çok sayıda noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 1 kepçe ile müdahale edilen yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kepçe ve greyder yardımıyla yanan hurdaları kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.