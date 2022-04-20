Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİKENLİ TELLERE TAKILAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de çit üzerindeki dikenli tellere takılan kediyi itfaiye erleri kurtardı.

Yarımburgaz Mahallesi Kurşun Sokak'ta sahipsiz kedi, bahçenin etrafını çeviren dikenli tel örgünün arasına sıkıştı. Kedinin can havliyle çırpındığını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine Sefaköy'deki İtfaiye İstasyonu'ndan bir ekip yola çıkartıldı. İtfaiye erleri, merdivenle ulaştıkları kedinin sürekli çırpındığını görünce tel kesme makası ve ağlı hayvan yakalama aparatını alarak kurtarma çalışmasına başladı. Bir itfaiye eri güçlükle kediyi yakalamaya çalışırken diğer itfaiye eri telleri keserek kediyi kurtarırken, getirilen ağ filesine bırakıldı. Kurtulmak için çırpınırken çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen kedi, Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü:

Genel ve detay görüntüler

Demirören Haber Ajansı / Güncel