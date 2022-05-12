Kremlin'den Finlandiya'ya gözdağı: NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, yaptığı ortak açıklamada, ülkelerinin gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söyledi.

"GECİKMEDEN NATO'YA BAŞVURULMALI"

Dünyada yankı uyandıran açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.

KREMLİN'DEN YANIT: AVRUPA'YI DAHA İSTİKRARLI YAPMAYACAK

Geçtiğimiz dönemde NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'i uyaran Rusya'dan ise jet hızında bir açıklama geldi. Daha önce Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yanıt verilmesi gereken siyasi ve askeri sonuçlara yol açacağını belirten Kremlin, bu kez de "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir. NATO'nun genişlemesi Dünya'yı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı yapmayacak" açıklamasını yaptı.

"RESMEN TARAFSIZ" ÜLKE OLMUŞLARDI

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya, 1995'te Avrupa Birliği'ne üye olduğunda "resmen tarafsız" bir ülkeden "askeri olarak bağlantısız" konuma gelmişti.

KIRIM İLHAKI YAKINLAŞTIRDI

Finlandiya'yı NATO ile yakınlaştıran olay, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi olmuştu. Sovyetler Birliği ile kötü bir geçmişi olan İskandinav ülkesi, "Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü" ile işbirliğini kademe kademe artırmıştı.

HALK, NATO'YA KATILMAK İSTİYOR



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı saldırılardan bu yana, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına ilişkin yapılan anketlerde ise kamuoyu desteğinin yüzde 30'dan yüzde 80'e yükseldiği kaydedildi. Ayrıca Finlandiya'nın komşusu İsveç'in de yakın zamanda NATO'ya katılma isteği hakkında açıklama yapması bekleniyor. Rusya ise daha önce yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmamaları konusunda uyararak, bu kararın sonuçları olacağını söylemişti.