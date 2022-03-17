Son dakika! Kozan'da art arda iki silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda Umut Barış Koç (27), hayatını kaybetti. Polisin olay yerinde inceleme yaptığı sırasında yaklaşık 200 metre uzakta gerçekleşen farklı bir silahlı saldırıda Serkan S. (26), bacağından vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Bu sırada dükkanda oturan Umut Barış Koç, saldırganların silahından çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç'un öldüğü belirlendi. Koç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEMELER SIRASINDA İKİNCİ OLAY: 1 YARALI

Polisin cinayet mahallinde inceleme yaptığı sırada olay yerinin yaklaşık 200 metre uzağında başka bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Silah sesleri üzerine alarma geçen polis, olay yerine geldiğinde isminin Serkan S. olduğu belirlenen yaralının, kendi aracıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne gittiğini tespit etti. Kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında bacağından ağır yaralanan Serkan S., daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Serkan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Her iki olayın şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayların bağlantılı olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı.