Son Dakika | Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı bir ay erteledi - Haberler

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Son Dakika | Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı bir ay erteledi

Son Dakika | Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı bir ay erteledi

Edinilen son dakika haberine göre Kosova Hükümetinin, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay ertelediği bildirildi.

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Kosova Hükümetinin, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay ertelediği bildirildi.

Kosova hükümetinden yapılan açıklamada, yarın hayata geçirilmesi planlanan Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğun 1 Eylül'e kadar ertelediği ifade edildi.

Hükümetin, Kosovalı Sırpların bu akşam sınır geçişlerini kapatma eylemini kınadığına işaret edilen açıklamada, bunların Sırbistan'ın başkenti Belgrad tarafından hazırlandığı ileri sürüldü.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar bu akşam Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı.

Kosova'da siren sesleri de duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiği ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Bu arada, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliğinin (AB) ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, bu akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğradı.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Togo Cumhuriyeti Sırbistan Tragger Kosova Güncel Haberler Son Dakika

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